Beşiktaş Fibabanka- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geliyor. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele öncesinde, Beşiktaş Fibabanka- Fenerbahçe Beko basket maçının saati ve yayıncı kuruluşu gündemdeki yerini aldı. Peki, "Beşiktaş Fibabanka- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe - Beşiktaş basket maçı tarihi ve maç saati...
Beşiktaş Fibabanka- Fenerbahçe Beko maçı için nefesler tutuldu. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride, Fenerbahçe Beko'nun 2-1 üstünlüğü bulunuyor. Derbide, Kerem Baki, Hüseyin Çelik ve Mehmet Serdar Ünal hakem üçlüsü görev yapacak. Peki, "Beşiktaş Fibabanka- Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş- Fenerbahçe basket maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ FİBABANKA-FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya geliyor.
Beşiktaş Fibabanka- Fenerbahçe Beko maçı 23 Haziran Pazartesi yarın saat 20.30'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ -FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak derbi maçı beIN Sports Haber'den şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.
4 GALİBİYETE ULAŞAN ŞAMPİYON OLACAK
Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride Fenerbahçe Beko'nun 2-1 üstünlüğü bulunuyor.
Serinin beşinci maçı ise 25 Haziran Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
Fenerbahçe'nin ligde 11 şampiyonluğu var
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde 11 kez şampiyonluk yaşadı.
İlk şampiyonluğunu 1990-1991 sezonunda elde eden sarı-lacivertli takım, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022 ve 2023-2024'te de kupanın sahibi oldu.
Beşiktaş, kupayı 2 kez müzesine götürdü
Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nde 2 şampiyonluk elde etti.
Siyah-beyazlılar, 1974-1975 sezonunda ligi zirvede tamamlayarak ilk kez kupanın sahibi oldu.
Beşiktaş, 2011-2012'de ise play-off final serisinde Anadolu Efes'e 4-2 üstünlük kurdu ve 37 yıllık özleme son vererek ligde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.