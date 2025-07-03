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        Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam etti!

        Beşiktaş Futbol Takımı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 14:10 Güncelleme: 03.07.2025 - 14:10
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        Beşiktaş'ın hazırlıkları sürüyor!
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        Beşiktaş Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

        İdman, 5'e 2 top kapmanın ardından dar alanda oynanan minyatür kale maçlarla sona erdi.

        Beşiktaş, hazırlıklarına bugün salonda yapacağı çalışmayla devam edecek.

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