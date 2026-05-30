Beşiktaş - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final maçında Galatasaray MCT Technic'i konuk ediyor. Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki mücadele öncesinde, Beşiktaş - Galatasaray basketbol maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Turun ilk maçında siyah-beyazlılar, rakibini 108-83 yenerek seride 1-0 öne geçerken ikinci müsabakayı 78-75 skorla sarı-kırmızılılar, seride durumu 1-1'e getirdi. Peki, Beşiktaş - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş GAİN Galatasaray MCT Technic maçı izle ekranı...
Beşiktaş GAİN - Galatasaray MCT Technic maçı için geri sayım başladı. İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride kazanan ekip, yarı finalde Bahçeşehir Koleji'nin rakibi olacak. Derbi mücadelesini televizyon ekranlarında canlı olarak izlemek isteyen basketbolseverler, Beşiktaş - Galatasaray maçının şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş GAİN - Galatasaray MCT Technic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş GAİN - Galatasaray MCT Technic maçı 30 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Galatasaray maçı beIN SPORTS 5 canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE
Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki oynanacak derbi mücadelesi sebebiyle, "Beşiktaş - Galatasaray maçı canlı izle" aramaları sıklaştı. Beşiktaş GAİN - Galatasaray MCT Technic maçını canlı izlemek için beIN Sports'a üye olmanız gerekmektedir. Derbiyi internet üzerinden takip etmek isteyen basketbolseverlerin de TOD TV üyeliklerini aktif hale getirmeleri gerekmektedir.