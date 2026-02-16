Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı! - Galatasaray Haberleri

        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı!

        Süper Lig'de 24. ve 25. haftanın maç programı açıklandı. 25. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 17:08 Güncelleme: 16.02.2026 - 17:27
        Derbi tarihi açıklandı!
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 24. ve 25. haftanın maç tarihlerini açıkladı.

        Ligin 25. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 7 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00'de başlayacağı belirtildi.

        Süper Lig'de 24. ve 25. hafta programı şu şekilde:

