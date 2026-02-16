Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı!
Süper Lig'de 24. ve 25. haftanın maç programı açıklandı. 25. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
Giriş: 16.02.2026 - 17:08 Güncelleme: 16.02.2026 - 17:27
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 24. ve 25. haftanın maç tarihlerini açıkladı.
Ligin 25. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 7 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00'de başlayacağı belirtildi.
Süper Lig'de 24. ve 25. hafta programı şu şekilde:
