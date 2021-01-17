Beşiktaş, Galatasaray'ı Süper Lig'in 19. haftasında 2-0 mağlup ederek iç sahadaki galibiyet serisini sürdürdü. Siyah-beyazlılar Josef ve Nkoudou'nun golleriyle galibiyete uzanırken bu sezon iç sahadaki galibiyet serisini 7'ye yükseltti. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'a karşı iç sahadaki derbi serisini de sürdürdü.

Vodafone Park'ta Galatasaray'a hiç kaybetmeyen Beşiktaş, sarı-kırmızılıları ağırladığı son dört derbiden de gol yemeden ayrıldı. 2017-18'de 3-0, 2018-19'da 1-0, 2019-20'de 1-0'lık skorla galibiyete uzanan siyah-beyazlılar bu sezon da gol yemeden 3 puanı alan taraf oldu.