ALİ GÜLTİKEN: Larin geçen sezonki başarısının tesadüf olmadığını, ne kadar önemli bir golcü olduğunu bir kez daha sahaya yansıtırken, Ersin de kurtardığı penaltı ve genel oyun performansı ile bu kalenin sahibi benim mesajını bir kez daha vermiş oldu.