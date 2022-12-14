2022 FIFA Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, 4. hazırlık maçında bu kez Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Giresunspor ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Yeni teknik direktörü Şenol Güneş ile yeniden çıkışa geçmek isteyen siyah beyazlılar, karşılaşmadan iyi oyun ve galibiyetle ayrılmak istiyor...