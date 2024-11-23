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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Göztepe deplasmanında! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 13:35 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:35
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        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında!
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        Ligde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybeden Beşiktaş, taraftarlarının önünde oynayacağı karşılaşmayı kazanarak yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.

        Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 21 toplayan siyah-beyazlı ekip 5. sırada yer alıyor.

        Ligde 5 galibiyet, 3'er yenilgi ve beraberliği bulunan Göztepe ise 18 puanla 6. basamakta bulunuyor.

        IMMOBILE'NİN TEDAVİSİ TAMAMLANDI

        Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle Malmö ve RAMS Başakşehir müsabakalarında forma giyemeyen Ciro Immobile'nin tedavisi tamamlandı.

        Son iki antrenmanda takımla çalışan golcü futbolcunun yarın maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

        İtalyan oyuncu, bu sezon siyah-beyazlı formayla ligde çıktığı 10 maçta 8 gol kaydetti.

        Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Ernest Muçi, Göztepe maçında forma giyemeyecek.

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