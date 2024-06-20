Beşiktaş hangi yılda kuruldu, Beşiktaş'ın tarihçesi nedir?

“Bir çöküş ve alçalma dönemine giren soylu neslimizin yok olmaması için lüzumu açık ve besbelli olan beden eğitiminin medeni ülkelerce kabul edilen akla ve fenne uygun usullerin uygulanmasıyla Avrupa’da atalar sözü haline getirilen Türk kuvvetini yeniden diriltmektir.”

Yukarıdaki ifadeler, Beşiktaş Spor Kulübü’nün kuruluş amacını anlatır. “Beşiktaş ne zaman kuruldu?” sorusunun yanıtı ise 1903’tür.

BEŞİKTAŞIN TARİHÇESİ

Beşiktaş’ın tarihçesi 1902 sonbaharıyla başlar. Takım, Serencebey Mahallesi’nde Osman Paşa (o dönemin Medine Muhafızı) Konağı bahçesinde toplanmaya başlar. 22 kişilik genç grup, haftanın belirli günlerinde bu bahçede bir araya gelerek bazı jimnastik hareketleri yapar. Osman Paşa’nın oğulları Hüseyin Bereket ve Mehmet Şamil’in yanı sıra mahalle gençlerinden bazıları şunlardır: Mehmet Ali Fetgeri, Ahmet Fetgeri, Nazımnazif, Şevket Bey, Cemit Feti. Bu gençlerin ilgisini çeken spor branşları bilhassa; güreş, barfiks, paralel, aletli ve aletsiz jimnastik ve halterdir. O dönem, siyasi hareketler nedeniyle bu toplanmalar çekinilerek gerçekleştirilir. 2.Abdülhamit’in adamları, söz konusu spor toplanmaları haber aldığında buraya baskın düzenlenerek gençlerin karakola götürülmesini emreder. Burada spor yapan gençlerin bir kısmı, saray erkanına yakındır. Ayrıca söz konusu dönemde futbola kötü gözle bakılır. Gençler, futbol oynamadıklarını yalnızca belirli beden hareketleri yaptıklarını ifade eder. Böylece durum yumuşar ve sporcular desteklenir.

Saray çevresinden Şehzade Abdülhalim, Serencebey’de toplanan sporcuları destekleyerek sık sık antrenmanlarını seyretmeye gider. Ünlü güreşçi ve boksör olan Kenan Bey de sporcu gençlerin antrenman saatlerine katılarak boks ve güreş hareketlerine ortak olur. 1903 yılının mart ayında ise is resmileşir ve özel bir izinle takım “Bereket Jimnastik Kulübü” olur. 1908 yılında Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle sportif faaliyetler daha fazla serbestlik kazanır. Takvimler 13 Nisan 10909’u gösterdiğinde Mazhar Kazancı ve Fuat Balkan, Hareket Ordusu ile beraber İstanbul’a gelir. Mazhar Kazancı ve Fuat Balkan, burada spor yapan gençlere birlikte spor yapma fikriyle gelir. Bunun üzerine Fuat Balkan’ın Ihlamur’daki evinin alt bölümü kulüp merkezi hâline getirilir. Sonrasında Bereket Jimnastik Kulübü’nün ismi “Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü” olarak değiştirilir. Böylece güreş, boks, eskrim, atletizm, jimnastik ve güreş gibi sporların ön plana alındığı bir kulüp meydana gelir.

Aynı sıralarda Beyoğlu Mutasarrıfı Muhittin Bey’in yaptığı bir teşvikle söz konusu kulüp, 26 Ocak 1911’de tescillenen ilk Türk spor kulübü hâline gelir. O dönem semtin gençlerinin Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü’ne ilgisi artar ve üyelerin sayısı kısa zamanda 150’ye çıkar. Kulübün küçük olan merkezi yetmediğinden Ihlamur’dan Akaretler’deki 49 numaralı binaya aktarılır. Zaman geçtikçe kulübe olan ilgi artar ve bu bina da yeterli gelmez. Sonrasında Akaretler’deki 84 No’lu binaya geçilir. Söz konusu binanın arkasındaki bahçe ise kulübün spor sahası yapıldı.

KARA KARTALLAR EFSANESİ NEREDEN GELİR? Kara Kartallar efsanesinin nereden geldiği, insanların en merak ettiği konuların başındadır. Beşiktaş, 1940- 1941 sezonunda ligdeki liderliğine devam eder ve o sıradaki rakip Süleymaniye’dir. 19 Ocak 1941 Pazar gününde takım muhteşem bir oyun ortaya koyar. Maç ikinci yarının ortalarındayken takım, önde olmasına rağmen rakip kaleye hızla hücum yapmaya devam eder. Tam o esnada Beşiktaş Şeref Stadı’nın Atatürk panosu olan kısmındaki tribünden ses gelir;

“Haydi Kara Kartallar, Hücum Edin Kara Kartallar!” O sırada orada bulunan binlerce gazeteci ve taraftar, yapılan bu son derece isabetli benzetme karşısında donup kalır. Tribünlerden gelen ismin sahibinin ise daha sonradan Mehmet Galin isimli bir balıkçı olduğu öğrenilir. Voleci Şeref lakabıyla bilinen Şeref Görkey’in attığı 3 gol ve Şükrü, Şakir ve Hakkı’nın birer golleriyle maç 6-0 bitmiştir. Bu maç sonrasında artık Beşiktaş takımının sembolü, “Kara Kartallar” olur.

BEŞİKTAŞ’IN İLK RENKLERİ Beşiktaş Spor Kulübü’nün ilk olarak kırmızı beyaz renklerde kurulduğu bilinir. 1914’te başlayan Birinci Dünya Savaşı sebebiyle faaliyetler azalır ve takımdan 8 oyuncunun ölümüyle faaliyetler bitmeye yaklaşır. Ayrıca savaş sırasında kulüp yağmalanır ve birçok belge ortadan kaybolur. Yaşanan kayıplar sonucunda takımın renkleri kırmızı beyazdan siyah beyaza çevrilir. Savaştan dönen Şeref Bey, neredeyse silinecek olan kulübü yeniden canlandırmak üzere semtin gençlerini toplar ve savaş süresince bostan olmuş stadı düzelterek futbol oynanacak hâle getirir.

ATATÜRK ve BEŞİKTAŞ Mustafa Kemal Paşa, Beşiktaş Akaretler Yokuşu’ndaki evinden maçı seyrederken çalışmaları yöneten Fuat Balkan ve Ahmet Fetgeri’yi yanına çağırır. Ardından şunları söyler; “Sizlerin ve sporcularınızın ciddi çalışmalarını, çeviklik ve maharetlerini uzun zamandan beri büyük bir zevkle, ayrıca dikkatle takip ediyorum. Sporda mahrum olan bir gençlik, nasıl ki vatan müdafaası sırasında etkili olamıyorsa, insan denen varlığın kafa yapısı da ne derece tekâmül ederse etsin, bedeni gelişmesi noksan ve yetersiz olursa, o vücut kafayı ileri götüremez, taşıyamaz.

Bugün bünyenizde toplayıp ilmi metotlarla yetiştirmeye çalıştığınız bu gençler, tam anlamıyla bedenen ve fikren geliştikleri zaman vatan müdafaasında, ilmi sahalarda olduğu gibi spor alanlarında da Avrupalı hasımlara Türk’ün ölmez gücünü ispat edeceklerdir. Sizleri candan kutlar, başarılarınızı her zaman duymak isterim.” Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi'nde; (2017-18) - Gruplarda en fazla puan toplayan Türk takımı - Grubunu namağlup bitiren ilk Türk takımı