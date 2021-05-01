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Beşiktaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK Hatay maçı ilk 11'ler ve kadrolar

Süper Lig'de 39. hafta heyecanı Beşiktaş Hatayspor maçıyla başlıyor. Bitime 4 hafta kala lider Beşiktaş, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Konuk Hatayspor ise Avrupa Ligi planları yapıyor. Peki Beşiktaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK Hatay maçı ilk 11'ler ve kadrolar

Beşiktaş Hatayspor maçı için artık nefesler tutuldu. Süper Lig'in 39. haftasında lider Beşiktaş, sahasında ligin dişli ekiplerinden Hatayspor'u konuk ediyor. Peki merakla araştırılan Beşiktaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Hatayspor maçı 1 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30’da oynanacak maç BeIN Sports HD1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin; Necip, Welinton, Vida, N'sakala; Josef; Rosier, Ljajic, Atiba, N'koudou; Larin

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Sackey, Boupendza, Akıntola, Diouf.

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