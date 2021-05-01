Beşiktaş Hatayspor maçı için artık nefesler tutuldu. Süper Lig'in 39. haftasında lider Beşiktaş, sahasında ligin dişli ekiplerinden Hatayspor'u konuk ediyor. Peki merakla araştırılan Beşiktaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş Hatayspor maçı 1 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30’da oynanacak maç BeIN Sports HD1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin; Necip, Welinton, Vida, N'sakala; Josef; Rosier, Ljajic, Atiba, N'koudou; Larin
Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Sackey, Boupendza, Akıntola, Diouf.
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