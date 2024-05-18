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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Beşiktaş - Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda? - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Beşiktaş - Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Peki Beşiktaş - Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler ve tüm bilgiler...

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        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 09:46 Güncelleme: 18.05.2024 - 09:46
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        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

        Siyah-beyazlı takım, Hatayspor karşılaşmasıyla bu sezon iç sahadaki son maçını oynayacak.

        Geride kalan 36 haftada 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 55 puanla 5. sırada girdi. Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak için mücadele eden siyah-beyazlı ekip için kalan son 2 haftada alacağı puanlar büyük önem taşıyor.

        Düşme hattında kritik noktada bulunan ve 37 puanla 18. sırada yer alan Atakaş Hatayspor da tehlike bölgesinden uzaklaşarak ligde kalma hesapları yapıyor.

        Muhtemel 11'ler...

        Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Rashica, Gedson, Salih Uçan, Ernest Muçi, Semih Kılıçsoy.

        Hatayspor: Bekaj; Kamil Ahmet, Kilama, Bural, Cemali; Massanga; Rui Pedro, Boudjemaa Dele-Bashiru, Joelson Fernandes; Strandberg.

        Cezalılar dönüyor

        Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı oldukları için Corendon Alanyaspor müsabakasında görev yapamayan Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy, cezalarını tamamladı.

        Üç oyuncu görev verilmesi halinde Hatayspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

        Beşiktaş'ta eksikler

        Siyah beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Zaynutdinov, Amartey, Rebic ve Jackson Muleka forma giyemeyecek.

        Rachid Ghezzal belirsiz

        Sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal oynanacak mücadelede görev alıp alamayacağı sağlık heyetinin yapacağı son değerlendirmenin ardından belli olacak.

        Alanyaspor karşısında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve hafta içinde antrenmanlara katılan Milot Rashica ise forma verilmesi halinde görev yapabilecek.

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