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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş için forvet iddiası! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş için forvet iddiası!

        Alman basını, Beşiktaş santrfor bölgesi için Afimico Pululu için yeniden devreye gireceğini yazdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 12:34 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:34
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        Beşiktaş için forvet iddiası!
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        Alman basınından Bild'de yer alan habere göre kış transfer döneminde Afimico Pululu için yaptığı teklif Jagiellonia tarafından reddedilen Beşiktaş, yaz aylarında yeniden devreye girmeyi planlıyor.

        Beşiktaş'ın yanı sıra Almanya'dan Wolfsburg, Fransa'dan Monaco, Amerika Birleşik Devletleri'nden ise Real Salt Lake ve Charlotte FC'nin de 26 yaşındaki santrfor ile ilgilendiği ifade edildi.

        Polonya ekibi Jagiellonia'da bu sezon 44 resmi maça çıkan Pululu, 18 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

        26 yaşındaki forvet, 2023'te Almanya'nın Greuther Fürth ekibinden bedelsiz olarak transfer edilmişti.

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