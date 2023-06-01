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Beşiktaş'ın 3 yıldızında son durum: Gedson, Saiss ve Ghezzal...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta kadrodaki isimlere yoğun ilgi olduğu konuşulurken son durum da belli oldu

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  • Beşiktaş'ın 3 yıldızında son durum: Gedson, Saiss ve Ghezzal...

    Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta kadroya takviyenin yanı sıra mevcut oyunculara gelecek transfer teklifleri de merakla bekleniyor.
  • Beşiktaş'ın 3 yıldızında son durum: Gedson, Saiss ve Ghezzal...

    Siyah-beyazlıların kadrosunda şu ana kadar en çok konuşulan oyuncu ise Gedson Fernandes...
  • Beşiktaş'ın 3 yıldızında son durum: Gedson, Saiss ve Ghezzal...

    Avrupa basını, Portekizli yıldıza İtalya'dan Lazio ve Napoli, Hollanda'dan ise Ajax'ın talip olduğunu yazmaya devam ediyor.
  • Beşiktaş'ın 3 yıldızında son durum: Gedson, Saiss ve Ghezzal...

    Ancak bu söylentilere rağmen Beşiktaş'a ulaşan resmi bir durumun olmadığı ifade edildi.
  • Beşiktaş'ın 3 yıldızında son durum: Gedson, Saiss ve Ghezzal...

    Gedson'u Benfica'dan bonservisinin yüzde 50'sine 6 milyon Euro'ya transfer eden Beşiktaş, oyuncu için 20 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye bile almayacak.
  • Beşiktaş'ın 3 yıldızında son durum: Gedson, Saiss ve Ghezzal...

    Teknik direktör Şenol Güneş'in de yeni sezonda Gedson'un takımda kalmasını çok istediği ifade edildi.
  • Beşiktaş'ın 3 yıldızında son durum: Gedson, Saiss ve Ghezzal...

    SAISS GİDECEK Mİ?

    Siyah-beyazlılarda Romain Saiss'in de devre arasında ayrılma ihtimali olmuş ancak transferi gerçekleşmemişti. 
  • Beşiktaş'ın 3 yıldızında son durum: Gedson, Saiss ve Ghezzal...

    İngiltere Premier Lig'den Nottingham Forest'ın yanı sıra son olarak Newcastle'ın talip olduğu ve Faslı oyuncunun da ayrılmak istediği konuşuluyordu.
  • Beşiktaş'ın 3 yıldızında son durum: Gedson, Saiss ve Ghezzal...

    Ancak tecrübeli oyuncu için de şu ana kadar kulübe ulaşan resmi bir teklifin bulunmadığı bildirildi.
  • Beşiktaş'ın 3 yıldızında son durum: Gedson, Saiss ve Ghezzal...

    Siyah-beyazlılar, teklif gelmesi halinde ise durumu teknik heyetle değerlendirip yanıt verecek.
  • Beşiktaş'ın 3 yıldızında son durum: Gedson, Saiss ve Ghezzal...

    Beşiktaş, 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Saiss'ten ayrılık halinde bonservis geliri elde edecek.
  • Beşiktaş'ın 3 yıldızında son durum: Gedson, Saiss ve Ghezzal...

    GHEZZAL'DE AYRILIK SÖZ KONUSU DEĞİL

    Beşiktaş'ta bu sezon sakatlıklardan çok çeken Ghezzal için de ayrılacağı yönünde özellikle dış basın kaynaklı iddialar sürüyordu.
  • Beşiktaş'ın 3 yıldızında son durum: Gedson, Saiss ve Ghezzal...

    Ancak Cezayirli yıldızla ilgili siyah-beyazlıların böyle bir gündemi bulunmuyor.

     
  • Beşiktaş'ın 3 yıldızında son durum: Gedson, Saiss ve Ghezzal...

    Ghezzal'in tam olarak hazır olmasını bekleyen teknik direktör Şenol Güneş de tecrübli oyuncuya yeni sezondaki en önemli kozlarından biri gözüyle bakıyor.
  • Beşiktaş'ın 3 yıldızında son durum: Gedson, Saiss ve Ghezzal...

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