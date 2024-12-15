Beşiktaş'ın Adana Demirspor kamp kadrosu belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
Adana'ya uçacak siyah-beyazlılar bu maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlıkları bulunan Ciro Immobile, Milot Rashica ve Gabriel Paulista yer almadı.
Kara Kartal'da ayrıca kart cezalısı Gedson Fernandes ile birlikte Jean Onana da Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almıyor.
İşte Beşiktaş'ın Adana kafilesi: