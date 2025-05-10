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        Beşiktaş'ın konuğu Adana Demirspor

        Süper Lig'i üçüncü bitirmeyi hedefleyen Beşiktaş, 35. hafta maçında 11 Mayıs Pazar günü (yarın) lig sonuncusu Adana Demirspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 14:51 Güncelleme: 10.05.2025 - 14:51
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        Beşiktaş'ın konuğu Adana Demirspor
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın (11 Mayıs Pazar) Adana Demirspor'u konuk edecek.

        Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

        Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi alan siyah-beyazlılar, 55 puanla 4. basamakta yer alıyor.

        Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, Süper Lig'i ilk üç sırada bitirmek için 1. Lig'e düşmesi kesinleşen son sıradaki Adana Demirspor karşısında kazanmayı hedefliyor.

        BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

        Beşiktaş'ta sakat ve cezalı 6 oyuncu, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

        Siyah-beyazlılarda Bakhtiyor Zaynutdinov, Elan Ricardo, Emirhan Topçu, Salih Uçan ve Ernest Muçi, sakatlıklarından dolayı müsabakada görev yapamayacak.

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        Kaleci Mert Günok ise Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düşmüştü. Bu sezonki dördüncü sarı kartını gören tecrübeli file bekçisi, Adana Demirspor karşısında ilk 11'deki yerini alamayacak.

        DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA

        Beşiktaş'ta 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Ersin Destanoğlu, Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 36. haftadaki Alanyaspor müsabakasında görev yapamayacak.

        Tedavisi süren Emirhan Topçu da kart sınırındaki oyuncular arasında yer alıyor.

        KALEDE FORMA ERSİN DESTANOĞLU'NUN

        Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı kaleci Mert Günok'un yerine Adana Demirspor maçında Ersin Destanoğlu'nun görev yapması bekleniyor.

        Bu sezon Süper Lig'de 1, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'er maç olmak üzere toplam 7 müsabakaya ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 11 gol gördü.

        Genç kaleci, son olarak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile oynanan maçta forma giymişti.

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        İLK YARIDAKİ MAÇI ADANA DEMİRSPOR KAZANDI

        Beşiktaş, sezonun ilk yarısında 16. haftada oynanan müsabakada Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 yenilmişti.

        Ligdeki iki galibiyetinden birini siyah-beyazlı takıma karşı alan Adana temsilcisi, diğer galibiyetini de Atakaş Hatayspor'a karşı elde etmişti.

        Süper Lig'de 19. ve son basamakta bulunan Adana Demirspor'un, geçtiğimiz haftalarda ligden düşmesi kesinleşmişti.

        BEŞİKTAŞ LİGDE SON 2 MAÇINI KAZANDI

        Siyah-beyazlı takım, ligde oynadığı son iki maçtan 6 puan çıkarmayı başardı.

        Lige veda eden Atakaş Hatayspor'u 5-1 ile geçen Beşiktaş, bir sonraki haftada ise derbide Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

        Sarı-lacivertli rakibini 1-0'la geçen siyah-beyazlılar, üst üste ikinci galibiyetini aldı.

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