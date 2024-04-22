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        Beşiktaş'ın kupa maçı kamp kadrosu açıklandı: 5 eksik!

        Beşiktaş, MKE Ankaragücü karşılaşması öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-Beyazlılarda 5 eksik olması dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 14:52 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:52
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        Beşiktaş'ın Ankara kafilesinde 5 eksik!
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        Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü karşılaşması öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

        Siyah-beyazlılarda, Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Bahtiyar Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Tayfur Bingöl, Ankaragücü maçının kamp kadrosunda yer almadı.

        İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

        ''MKE Ankaragücü mücadelesinin ardından sağ uyluk üst adalesinde ağrı hissederek oyundan çıkan Serkan Emrecan Terzi (İliopsoas gerilme ve ödem), sahaya dönüş ve takıma adaptasyon çalışmaları devam eden Onur Bulut ve Semih Kılıçsoy ile tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden Bakhtiyor Zainutdinov ve Tayfur Bingöl, MKE Ankaragücü ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı kadrosuna dahil edilmediler.''

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