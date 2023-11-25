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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kamp kadrosu açıklandı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kamp kadrosu açıklandı

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 14:10 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:10
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        Samsunspor kadrosu belli oldu
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        Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Eric Bailly, Jean Onana, Salih Uçan, Daniel Amartey ve Bakhtiyor Zaynutdinov ile kart cezalısı Ante Rebic, kamp kadrosuna dahil edilmedi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre Yılport Samsunspor maçının kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Necip Uysal, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Tayfur Bingöl, Aytuğ Batur Kömeç, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Gökhan İnler, Gedson Fernandes, Emirhan Delibaş, Alex Oxlade-Chamberlain, Vincent Aboubakar, Jackson Muleka, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun.

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