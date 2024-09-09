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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Sadio Mane kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

        Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Sadio Mane kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

        Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Al Nassr'dan Sadio Mane'yi gündemine aldı. Taraftarlarda büyük heyecan yaratan Senegalli yıldız oyuncu için Hasan Arat, Al Nassr başkanı ile bizzat görüştü. Peki, Sadio Mane kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 13:28 Güncelleme: 09.09.2024 - 13:32
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        Beşiktaş'ta transfer görüşmeleri hız kazandı. Daha önce Immobile, Rafa Silva ve Joao Mario gibi yıldız isimleri kadrosuna katan siyah- beyazlılar, Sadio Mane'yi gündemine aldı. Al Nassr başkanı ve Hasan Arat'ın Sadio Mane transferi için görüşmesi taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. Peki, Sadio Mane kimdir, kaç yaşında, kariyerinde hangi takımlarda oynadı? İşte, detaylar...

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        SADİO MANE KİMDİR?

        Sadio Mane 10 Nisan 1992, Senegal doğumlu futbolcudur. Suudi Arabistan takımlarından El Nasr'da forma giyen oyuncu, orta saha ve forvet pozisyonunda görev alır. Senegal milli takımında Dünyanın en iyi oyuncularından ve tüm zamanların en büyük Afrikalı oyuncularından biri olarak görülen Mane, baskı yapması, top sürmesi ve hızıyla tanınır.

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        SADİO MANE'NİN KARİYERİNDEKİ BAŞARILAR

        Mané 2015 yılında Southampton'ın Aston Villa'yı 6-1 yendiği maçta 176 saniyede attığı üç golün ardından, en hızlı hat-trick dalında yeni bir Premier Lig rekoru kırdı.

        Mane Liverpool formasıyla 2018 ve 2019'da arka arkaya UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu ve 2019'da kupayı kazandı. Ayrıca 2018-19 sezonu, ligin en çok gol atan oyuncusu olarak bitirdi ve Premier Lig Altın Ayakkabı ödülü'nün sahibi oldu.

        2019-2020 sezonu Premier Lig'i kazanarak, Liverpool'un 30 yıllık lig şampiyonluğu hasretinin sona ermesine yardımcı oldu. Mané, 2019 Ballon d'Or ödülünde dördüncü ve 2022 Ballon d'Or ödülünde ikinci oldu.

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        İngiliz kulübü Liverpool'un kanat oyuncusu Mane, 2019'da kariyerinde ilk kez Yılın Afrikalı Futbolcusu seçildi. Eski futbolcu El Hadji Diouf'un (2001 ve 2002) ardından Afrika'da yılın futbolcusu ödülünü 17 yıl sonra Senegal'e getiren Mane, bu ödülü ilk kez kazandı.

        Mané, 1 Temmuz 2022 tarihinde 32 milyon euro'luk transfer bedeli ve yıllık 70 milyon euro'luk maaşı ile Bayern Münih'e transfer oldu. Mané, Bundesliga'da Bayern Münih formasıyla 25 maça çıkıp 7 gol 5 asist yapıp takımına toplamda 12 gol katkısı sağladı.

        Sadio Mané, 1 Ağustos 2023 tarihinde Bayern Münih'ten El Nassr'a 30 milyon Euro transfer bedeliyle ve yıllık 25 milyon Euro maaş ile transfer oldu.

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        SENEGAL TARİHİNDE İLK!

        2021 Afrika Uluslar Kupası final maçında Senegal ile Mısır karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 biten müsabakada uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Mane'nin son penaltıyı gole çevirmesiyle Senegal, Mısır'ı 4-2 yenerek kupaya uzandı. Tarihinde ilk defa Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Senegal'de Sadio Mane turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.

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        SADİO MANE OYNADIĞI TAKIMLAR

        Metz

        Salzburg

        Southampton

        Liverpool

        Bayern Münih

        Al Nassr

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