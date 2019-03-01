Teknik direktör Şenol Güneş’in A Milli Takım’ın başına geçeceği haberinin resmen açıklanmasının ardından herkes, Beşiktaş’ı kimin çalıştıracağı sorusunun cevabını aramaya başladı. Güneş’in haziran ayını beklemeden görevi erken bırakması durumunda ya da iki maç için Ay-Yıldızlı takımın başında yer alması halinde Kartal, yardımcı antrenör Guti’ye emanet edilecek.

Yeni sezon için ise Beşiktaş yönetiminin düşüncesi şu anda Alanyaspor’u çalıştıran Sergen Yalçın’ı göreve getirmek... Orman kongrede göreve devam ederse Yalçın formülü hayata geçecek. Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad'ın görevine son verdiği Slaven Bilic de B planı olarak görülüyor.