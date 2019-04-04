Beşiktaş'ta 3 sezonluk Şenol Güneş dönemi, mayıs ayında sona erecek. Siyah-beyazlı takımın başında önümüzdeki sezon kimin olacağı konusunda tartışmalar sürüyor. Habertürk Spor'un haberine göre; Abdullah Avcı, Lucescu ve Guti isimleri gündemi meşgul etse de başkan Fikret Orman'ın anlaşmaya yakın olduğu isim ortaya çıktı: Okan Buruk!

Başkan Orman, son dönemde yaptığı açıklamalarla önümüzdeki sezon 2. FEDA döneminin yaşanacağının sinyallerini vermişti. Yüksek maliyetli transferlerden kaçınacak olan ve maaş bütçesini düşürmek için çabalayan Beşiktaş, düşük bütçelerle başarılı olan Okan Buruk'u da takımın başına getirecek.

Akhisarspor'la geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nı alan Okan Buruk, bu sezonun 2. yarısında Çaykur Rizespor'la başarılı çizgisini sürdürüyor. Buruk'un bu başarılarından etkilen Fikret Orman ve yönetimi, futbolculuğu döneminde de siyah-beyazlı formayı giyen Okan Buruk'la büyük oranda anlaştı.

Beşiktaş'ta mayıs ayında yapılacak kongre sonrasında Okan Buruk'un resmen göreve başlaması bekleniyor.