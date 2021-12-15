Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturacak olan isim bu hafta belirlenecek.

Önceki gün yapılan ve 6 saatten uzun süren yönetim kurulu toplantısında siyah-beyazlı idareciler görüşlerini sundu. Toplantının sonunda bir süre daha U19 antrenörü Önder Karaveli ile devam kararı aldı.

PINHEIRO İLE PRENSİPTE ANLAŞILDI

Yabancı hoca konusunda Bruno Pinheiro ismi öne çıktı. Yöneticilerin çoğunluğunun Portekizli hocadan yana görüş belirttiği ifade edilirken, Bruno Pinheiro ile prensip anlaşmasına varıldı.

ÇEBİ'NİN GÖNLÜ GÜNEŞ'TE

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ise gönlünün Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinden yana olduğu ifade edildi.

Kurmaylarıyla bir kez daha görüşecek olan Başkan Çebi, yeni hoca ile ilgili son kararı verecek.