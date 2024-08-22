Beşiktaş, Jackson Muleka'yı Al-Kholood'a kiraladı!
Beşiktaş, Jackson Muleka'nın sezon sonuna kadar Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'a kiralandığını açıkladı.
Transfer görüşmeleri nedeniyle Lugano maçı kamp kadrosuna dahil edilmeyen Jackson Muleka resmen ayrıldı!
Beşiktaş, Muleka'nın Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood'a kiralandığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Profesyonel futbolcumuz Jackson Muleka, 2024-25 sezonu sonuna kadar Suudi Arabistan’dan Al-Kholood kulübüne geçici transfer olmuştur.
Jackson Muleka’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.
ANGELO İÇİN YER AÇILDI!
Beşiktaş bu ayrılığın ardından yabancı kontenjanında açılacak yere Chelsea'den kiralık olarak Angelo'yu katmayı hedefliyor.