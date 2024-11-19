Beşiktaş JK Spor Okulları eğitim kampını tamamladı

9 -16 Kasım tarihleri arasında yemyeşil doğası ve şifalı kaplıcaları ile ünlü Yalova’nın Termal ilçesindeki yeni kurulan spor tesislerinde kamp düzenleyen Beşiktaş Spor Okulları öğrencileri hem spor yapıyor hemde oyun alanları ve konserler ile eğlenceli vakit geçiriyorlar.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Spor Okulları Yalova’nın Termal ilçesinde 1 haftalık eğitim kampı düzenledi. Kampta Beşiktaş’ın efsane futbolcularından Feyyaz Uçar, Samet Aybaba ile Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kılıç’ın yanısıra kulüp çalışanları ve yaklaşık 1400 öğrenci katılım sağladı.

9 -16 Kasım tarihleri arasında yemyeşil doğası ve şifalı kaplıcaları ile ünlü Yalova’nın Termal ilçesindeki yeni kurulan spor tesislerinde kamp düzenleyen Beşiktaş Spor Okulları öğrencileri hem spor yapıyor hemde oyun alanları ve konserler ile eğlenceli vakit geçiriyorlar. Kamp programı hakkında gazetecilere açıklama yapan Beşiktaş’ın efsane futbolcusu Feyyaz Uçar “Kulübümüzün futbol, basketbol ve voleybol branşları için bir kamp programı düzenledik. Kamp adresimiz Termal oldu. Çocuklarımız burada güzel vakit geçiriyorlar. Kulübümüz adına böyle güzel bir yerde kamp organizasyonu düzenleyen arkadaşlarımıza minnettarız. Termal oldukça güzel ve kamp için oldukça elverişli bir yer. Tesislerde gayet güzel. Bu tarz tesislerin sayısının artmasını temenni ediyorum. Son yıllarda özellikle kış kampları için otellerin sayısının artması mutluluk verici. Altyapıdan takımlarımızı hatta profesyonel takımımızı da ilerleyen zamanlarda buraya kamp için getirebiliriz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Tesisleri çok beğendiğini özellikle vurgulayan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kılıç yaptığı açıklamada “Yurdun dört bir köşesinde 1400 dolaylarında öğrencimiz burada. Ailelerinden de katılanlar oldu. Bir hafta sürecek kamp programımız otelimiz ve kamp alanlarımız oldukça elverişli. Futbol, basketbol ve voleybolda 8 ila 14 yaş arasındaki çocuklarımız için eğlenceli bir kamp dönemi oluyor. Kulüp olarak sporcularımızla Yalova’da olmak Termal’de olmak hem lokasyon olarak güzel hemde tesisler ve kamp alanlarına baktığımız çok mantıklı” dedi.