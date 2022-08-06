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Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 0 | MAÇ SONUCU

Beşiktaş - Kayserispor maçının dakika dakika özeti HTSPOR'da! Sezonu evinde açan Beşiktaş, Kayserispor'u Ghezzal'in 90+6'da attığı golle 1-0 mağlup etti ve lige 3 puanla başladı. Siyah-beyazlıların Cenk Tosun ile 84. dakikada attığı gol ofsayt nedeniyle VAR incelemesi sonrası geçersiz sayıldı. Kayserispor'da Karimi 67'de kırmızı kart görürken Beşiktaş'ta 90+2'de art arda sarı kart gören Cenk Tosun da takımını 10 kişi bıraktı

Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 0 | MAÇ SONUCU

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk maçında Yukatel Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 90+6'da Ghezzal kaydetti. Öte yandan Kartal'ta Cenk Tosun da 90+2'de peş peşe sarı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Beşiktaş'ın 84. dakikada Cenk Tosun'la bulduğu gol ise VAR incelemesi sonrası geçersiz sayıldı.

5. dakikada gelişen Beşiktaş atağında ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Wout Weghorst tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.

9. dakikada gole yaklaşan taraf ise Kayserispor oldu: Ceza sahası içinde topla buluşan Mario Gavranovic, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı ancak top dışarı çıktı.

16. dakika oynanırken Beşiktaş Kartal Kayra Yılmaz ile gol fırsatını değerlendiremedi. Ceza sahası sol iç çaprazında Kartal Kayra Yılmaz tarafından çekilen şut auta gitti.

Beşiktaş 21. dakikada gole yaklaştı: Ceza sahası sol iç çaprazında Gedson Fernandes tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engellendi.

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41. dakika oynanırken ceza sahası içinde topla buluşan Wout Weghorst, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

Maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Kayserispor 56. dakikada Dimitrios Kolovetsios ile gole yaklaştı: Penaltı noktası çevresinden şansını deneyen futbolcunun şutunda top savunmadan geri geldi.

59. dakikada Beşiktaş'ta Nkoudou'nun sol kenardan yaptığı ortaya önce Weghorst sonra Ghezzal hareketlendi ancak iki futbolcu da topa dokunamadı.

59. dakikada sarı-kart gören Ali Karimi, 67'de ikinci sarı kartını gördü ve Kayserispor 10 kişi kaldı.

71. dakikada Beşiktaş Rachid Ghezzal ile gol fırsatını değerlendiremedi. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Rachid Ghezzal tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engellendi.

77. dakikada oyuna giren Cenk Tosun, 84. dakikada rakip fileleri havalandırdı ancak gol geçerlilik kazanmadı. VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olduğunu belirten Ümit Öztürk golü iptal etti.

90+6'da Rosier'in taşıdığı atakta Ghezzal, Weghorst'la verkaça girdi ve şutunu uzak köşeye göndererek takımına galibiyeti getirdi.

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