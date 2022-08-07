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Beşiktaş - Kayserispor maçının yazar yorumları

Sezonu evinde açan Beşiktaş, Kayserispor'u Ghezzal'in 90+6'da attığı golle 1-0 mağlup etti ve lige 3 puanla başladı. Spor yazarları Beşiktaş - Kayserispor maçını yorumladı

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  • Beşiktaş - Kayserispor maçının yazar yorumları: Beşiktaş'a 2 transfer şart... - BJK son dakika haberleri

    RIDVAN DİLMEN: Weghorst gibi oyuncular takımda ikinci bir golcü olmasını gerektirir. Beşiktaş'ın en önemli yıldızı Ghezzal bugün müthiş bir gol attı. Beşiktaş'ta coşku var. Ancak Beşiktaş'ın minimum 1 orta sahaya ve 1 stopere kesinlikle ihtiyacı var. Ön tarafta sıkıntı yok. Muleka da sol kanada alıştıkça katkı verecektir.
  • Beşiktaş - Kayserispor maçının yazar yorumları: Beşiktaş'a 2 transfer şart... - BJK son dakika haberleri

    Ismael geçtiğimiz sezon geldiğinde bir sonraki sezona hazırlık yapması için erken geldi. Fakat bir anda hazırlık maçlarının sonuna doğru sistem değişildi. Beşiktaş'ın artık bu sistemle devam edeceğini düşünüyorum.
  • Beşiktaş - Kayserispor maçının yazar yorumları: Beşiktaş'a 2 transfer şart... - BJK son dakika haberleri

    Beşiktaş'ın bu kadrosu bu yapıyla şampiyonluk yarışında olamaz. Ancak Beşiktaş minimum 2 transfer yapacaktır ve şampiyonluk yarışında olacaktır diye düşünüyorum.
  • Beşiktaş - Kayserispor maçının yazar yorumları: Beşiktaş'a 2 transfer şart... - BJK son dakika haberleri

    UĞUR MELEKE: Beşiktaş’ın tüm hazırlık maçlarını ve dünkü müsabakayı izledikten sonra şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Siyah-beyazlılar halen yeniden yapılanma sürecinde.
  • Beşiktaş - Kayserispor maçının yazar yorumları: Beşiktaş'a 2 transfer şart... - BJK son dakika haberleri

    Dünkü maçın neticesinden bağımsız olarak Beşiktaş’ta an itibariyle bence en önemli başlık şu: Neredeyse tüm teknik adamlık kariyeri boyunca üçlü savunma oynatmış bir hocayı Beşiktaş’a getiriyorsanız, planlamanızı onun bilgisine göre yapmalısınız. 
  • Beşiktaş - Kayserispor maçının yazar yorumları: Beşiktaş'a 2 transfer şart... - BJK son dakika haberleri

    Yani teknik direktör olarak Valerien Ismael’i göreve getiriyorsanız, ona âşık olduğu 3-4-1-2’ye uygun transferler yapmalısınız. Eğer dörtlü savunma oynayacaksanız da Ismael’le çalışmamalısınız! Beşiktaş’ın maç 11’e 11’ken ve topa sahipken anlamlı pozisyon üretiminin kısıtlılığının temelinde bu kargaşa olduğunu düşünüyorum ben.
  • Beşiktaş - Kayserispor maçının yazar yorumları: Beşiktaş'a 2 transfer şart... - BJK son dakika haberleri

    Ancak Beşiktaş’ta işler ne kadar karışık olursa olsun, maçlar ne kadar kötü giderse gitsin, Vodafone Park diye bir gerçek var. Ekim 2007’de Liverpool’u İnönü’de Beşiktaşlı futbolcular değil tribünler 2-1 yenmişti adeta. Dün de Kayseri, son yarım saatte Beşiktaşlı futbolcuları durdurmak için çok çalıştı, ama tribünleri durduramadılar.
  • Beşiktaş - Kayserispor maçının yazar yorumları: Beşiktaş'a 2 transfer şart... - BJK son dakika haberleri

    SERDAR ALİ ÇELİKLER: Beşiktaş, kendisini çok özlemiş ve tribünde boş yer bırakmamış taraftarı ile kavuşma maçında yeni hücum hattıyla ne yapacağını merakla bekliyordum. Valerien Ismael, taraftarın seveceği tipte tempolu bir oyun tutkunu.. Ama bu oyun şampiyon olmak isteyen takımlar için 2-3 versiyondan ancak birisi olabilir. Ana plan olduğunda Ghezzal gibi bir silahı etkisizleştiriyor. 
  • Beşiktaş - Kayserispor maçının yazar yorumları: Beşiktaş'a 2 transfer şart... - BJK son dakika haberleri

    Nitekim Valerien Hoca, 4-3-3 gibi bir dizilimle sahaya çıkardı takımını ama Beşiktaş ilk devre boyunca bir dizilimle alakası olmayan tuhaf-dağınık ve telaşlı bir oyun oynadı. Orta 3'lüde Kayra - Salih ve Gedson vardı ve üçü de yerini kaybetti. İlk devrede 2 iyi pozisyonu da konuk ekip buldu ama değerlendiremediler.
  • Beşiktaş - Kayserispor maçının yazar yorumları: Beşiktaş'a 2 transfer şart... - BJK son dakika haberleri

    Beşiktaş'ın bu kadrosu Trabzonspor - Galatasaray ve Fenerbahçe ile rekabet etmeye yetebilecek kalite ve kantitede değil. Bu minvalde Ahmet Nur Çebi'nin kaliteyi artıracak en az 2, kantiteyi artıracak 2 de alternatif oyuncu alması şart.
  • Beşiktaş - Kayserispor maçının yazar yorumları: Beşiktaş'a 2 transfer şart... - BJK son dakika haberleri

    Ismael'in ise Türkiye Ligi'ni daha iyi çalışması lazım. Bu lig standart bir 4-2-3-1 ligi. 4-3-3 oynayacaksanız öndeki 3'lünün tamamı skorer olmalı ve daha da mühimi onları fazla geriye koşturmamalısınız. Bunun için orta saha sertliğini artırmalı ve savunmayı da öne çıkarmalısınız. Sağ stopere de bir atlet alındığında bu ihtimal artar. Orta saha sertliği artırma konusu ise mutlak transfere bağlı. Josef ve yeni transfer sertliği sağlar, Gedson da hücuma destek olur. Avrupa'da olunmadığı da düşünüldüğünde bu tip takviyeler takımı yarışta tutar.
  • Beşiktaş - Kayserispor maçının yazar yorumları: Beşiktaş'a 2 transfer şart... - BJK son dakika haberleri

    İBRAHİM YILDIZ:  Muleka’ya yazık edilmiş. Bu oyuncu Kasımpaşa’da attığı gollerle adından söz ettiren, gol vuruşları ile dikkat çeken bir futbolcu. Tam bir golcü ancak teknik direktör Ismael, Muleka’yı sol açığa monte etmişti. Hiç verimli olmadığı bir yerde yok oldu gitti. Muleka'nın yeni transfer Weghorst’la yan yana oynatıldığında çok daha başarılı olacağı görülecektir.
  • Beşiktaş - Kayserispor maçının yazar yorumları: Beşiktaş'a 2 transfer şart... - BJK son dakika haberleri

    Beşiktaş, kaliteli oyunculara sahip. Bu kadroyu verimli kullanmak teknik kadronun elinde. Şunu da belirtmek de yarar var. Salih, Kartal ve Gedson’dan oluşan orta saha vasatın üzerine çıkamadı. Bu sorunu gidermek zorundalar. Sezonun ilk maçında alınan 3 puan elbette önemliydi. Ancak, rakip 10 kişi kalmasa nasıl bir sonuç alınırdı? 11’e 11 oynanan bölüm iyi analiz edilmeli.
  • Beşiktaş - Kayserispor maçının yazar yorumları: Beşiktaş'a 2 transfer şart... - BJK son dakika haberleri

    FEYYAZ UÇAR: Beşiktaş'a baktığımızda ciddi problemler vardı. Bana göre defans ile orta saha arasında kopukluk vardı. Defansı yeterince takımı öne çıkarmadığı için orta sahadaki üçlünün de hep top alışında ve verişinde yetersiz kalma durumu vardı. Gedson orta göbekte olduğu zaman dikine driplingle etkili olabilirdi. Sol tarafı çok kullandı. Masuaku'nun öne çıkışını engelledi.
  • Beşiktaş - Kayserispor maçının yazar yorumları: Beşiktaş'a 2 transfer şart... - BJK son dakika haberleri

    Takım içinde bireysel düşüncelerin, Beşiktaş'ta 'kafasına göre' oynamalar golü geciktirdi. Oyunun temposunu düşürdü. Kopukluklar yaşattı. Rosier ve Ghezaal organizasyonunda Ghezzal'ın durmayıp devam etmesi önemliydi. Weghorst'un asisti de yüzde yüzlük asist. Bitiriş de mükemmeldi.
  • Beşiktaş - Kayserispor maçının yazar yorumları: Beşiktaş'a 2 transfer şart... - BJK son dakika haberleri

    Beşiktaş'ın mutlaka temposunu artırması, stoper sorununu çözmesi lazım. Josef de Souza gelene kadar da orta sahaya çözüm bulmaları lazım. Mevcut orta saha bence sıkıntılı.

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