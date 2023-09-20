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        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague Beşiktaş - KGHM BC Polkowice: 57-58 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş - KGHM BC Polkowice: 57-58 (MAÇ SONUCU)

        Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi play-off ilk maçında Polonya'nın KGHM BC Polkowice takımına 58-57 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 22:08 Güncelleme: 20.09.2023 - 22:08
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        Beşiktaş ilk maçta mağlup
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        Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi play-off ilk maçında Polonya'nın KGHM BC Polkowice takımına 58-57 mağlup oldu.

        Karşılaşmanın rövanşı 27 Eylül Çarşamba günü Polonya'da yapılacak.

        Salon: Akatlar Arena

        Hakemler: Silvia Marziali (İtalya), Alin Faur (Romanya), Kirile Tvauri (Gürcistan)

        Beşiktaş: Melek Uzunoğlu 6, Elif Bayram 8, Krivacevic 12, Lazic 5, Ceyda Conker, Nogic 21, Kübra Sevindik 3, Şevval Kaplan 2, Elif Ülkü

        KGHM BC Polkowice: Baric 14, Friskovec 8, Gajda 1, Gertchen 12, Stankovic 15, Collier 2, Fraser 6, Kosla, Kulinska

        1. Periyot: 24-11

        Devre: 35-29

        3. Periyot: 38-41

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