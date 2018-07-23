Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Koray'ın Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman çelenk gönderdi.

Genel koordinatör Levent Çifter, divan kurulu üyeleri ile Cenk Koray'ın ailesi ve sevenlerinin katıldığı törende dua edildi.

Levent Çifter, anma töreninde yaptığı konuşmada, "Cenk Koray, tüm Türkiye'nin tanıdığı pozitif, etrafa neşe saçan bir insandı. Her zaman bizleri güldürürdü. Cenk Koray, iki dönemde kulübümüzde yöneticilik yaptı. Sadece Beşiktaşlıların değil tüm sporseverlerin sevdiği bir insandı." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan anma mesajında ise, "Kulübümüzün yönetim kurulu eski üyelerinden Cenk Koray'ı vefatının 18. yılında saygıyla ve rahmetle anıyoruz." denildi.

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