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        Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak!

        Beşiktaş ile İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv arasında 28 Kasım'da İstanbul'da oynanması planlanan Avrupa Ligi maçı tarafsız sahaya alındı. Mücadelenin oynanacağı ülke ve stadyumun ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 16:28 Güncelleme: 05.11.2024 - 09:29
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        Beşiktaş-Maccabi maçı tarafsız sahada
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        UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasında 28 Kasım Perşembe günü İstanbul'da oynanması planan karşılaşma tarafsız sahaya alındı.

        Maçın oynanacağı ülke ve stadyum, hafta sonuna kadar belli olacak.

        UEFA: KARARI TÜRK MAKAMLARI ALDI

        UEFA'dan yapılan açıklamada, "Türk makamlarının aldığı karara göre 28 Kasım 2024 tarihinde Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması tarafsız bir sahada oynanacaktır. UEFA, alternatif tarafsız saha için Beşiktaş'la görüşme halindedir ve zamanı geldiğinde duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

        BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ!

        Siyah-beyazlılar yaptığı açıklamada, "Futbol Takımımızla Maccabi Tel Aviv arasında 28 Kasım 2024 tarihinde oynanması planlanan UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak karşılaşmanın stadımızda oynanması için UEFA ile gerekli yazışmalar yapılmış ve gerekli izinler alınmış olsa da provokatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak devletimizin güvenlik bürokrasisi tarafından söz konusu müsabakanın tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir.

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        121 yıllık tarihinde hiçbir sportif mücadeleden kaçmayan, çıkması gereken her müsabakaya alnının akıyla çıkan, şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanan büyük Beşiktaş camiası olarak, nerede ve hangi şartta olursa olsun UEFA Avrupa Ligi müsabakamızı yine aynı bilinçle oynayacağız.

        Yaşanan bu süreçte ülkemizi ve Beşiktaşımızı müşkül duruma düşürme amacı taşıyan her türlü provokatif eyleme karşı Beşiktaş taraftarının büyüklüğüne yakışır biçimde gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz.

        Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı ülkenin hangisi olacağı ile ilgili, Kulübümüzle UEFA arasında görüşmeler devam etmektedir.

        Gerekli açıklama en kısa zamanda taraftarlarımızın bilgisine sunulacaktır." denildi.

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