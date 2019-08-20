Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. TRT Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Georges-Kevin N'Koudou’nun kiralanması oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki Fransız sol kanat geçen sezonu kiralık olarak Monaco'da geçirmişti.

KONOPLYANKA BELİRSİZLİĞİ

Siyah-beyazlıların transfer gündemindeki Yevhen Konoplyanka'da ise gün içinde sıcak gelişmeler yaşanmıştı. Ukraynalı oyuncunun Kartal'a imza atmak üzere olduğu kaydedilse de N'Koudou transferinin ardından Konoplyanka'dan vazgeçildiği öne sürüldü.