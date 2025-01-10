Beşiktaş ödemeyi yaptı, nefes aldı!

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı ve yönetimi, kritik ödemeleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

29 Aralık'taki olağanüstü kongre ile göreve seçilen başkan Adalı, ilk etapta oyuncuların biriken 5 milyon Euro'luk maaş ödemesini gerçekleştirmişti.

Adalı bunun ardından 12.5 milyon Euro'luk bir ödeme daha yaparak UEFA'dan borçsuzluk kağıdı aldı.

Böylece Beşiktaş'ın UEFA'dan ceza alma riski de kalktı.

Adalı yönetimi, şu ana kadar toplamda 18 milyon Euro'luk ödeme gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ın sene sonuna kadar kadroya yapacağı yeni eklemeler haricinde 35 milyon Euro'yu bulan ödemesi bulunuyor.