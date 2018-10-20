Ligde sezonun başlamasının ardından Alvaro Negredo’yu Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Nasr’a gönderen Siyah-Beyazlılar, ara transfer döneminde İspanyol futbolcunun yerini doldurmak için yoğun mesai harcıyor.

Fanatik'in haberine göre; Bu doğrultuda ilk olarak İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’nin Fransız yıldızı Olivier Giroud için girişimde bulunan ancak tecrübeli isimden olumsuz yanıt alan Kara Kartal, eski oyuncusu Mario Gomez’in peşine düşmüştü. Yönetimin son olarak Galatasaray’ın da gündeminde bulunan Liverpool’un Belçikalı futbolcusu Divock Origi’yi hedefleri arasına eklediği kaydedildi. Geçen sezonu Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg’ta kiralık olaran geçiren Origi için Beşiktaş’ın satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunacağı öğrenildi.

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