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Beşiktaş'tan Süper Lig için flaş hamle: Tescil edilmesin!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonunun tescil edilmemesini isteyeceklerini açıkladı.

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  • Beşiktaş resmen doğruladı: "Tescil etmeyin!"

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonunun tescil edilmemesini isteyeceklerini açıkladı.
  • Beşiktaş resmen doğruladı: "Tescil etmeyin!"

    Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Lig bittiğinde, mevcut şekilde tescil edilmemesini isteyeceğiz. Bununla ilgili resmi başvuruda bulunacağız." açıklamasını yaptı.

     
  • Beşiktaş resmen doğruladı: "Tescil etmeyin!"

    AHMET NUR ÇEBİ NE DEMİŞTİ?

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, konuyla ilgili 10 Nisan'da açıklama yapmıştı. Çebi şu ifadeleri kullanmıştı:
  • Beşiktaş resmen doğruladı: "Tescil etmeyin!"

    "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüplerin oylamasını değiştirerek açıkladı. Biz sonuna kadar gideceğiz. Bu ligin bu şekilde tescilini kabul etmiyoruz." 
  • Beşiktaş resmen doğruladı: "Tescil etmeyin!"

    "Mehmet Büyükekşi, 5 çekimser kulübe baskı yaparak kararlarını değiştirdi. Bu görüşmeden sonra güncel kararı destekleyen kulüp sayısı 6'dan 11'e çıktı." 
  • Beşiktaş resmen doğruladı: "Tescil etmeyin!"

    "Biz, ligin bu şekilde tescil edilmesini adil ve adaletli bulmuyoruz. TFF'de asla kurullar bağımsız değil."
  • Beşiktaş resmen doğruladı: "Tescil etmeyin!"

    "Tahkim'e bu yüzden gitmeyeceğim. Çünkü inanamıyorum. Bu tuzağa düşmeyeceğim. Ama UEFA'ya gideceğim. Hakkımızı arayacağım."

     
  • Beşiktaş resmen doğruladı: "Tescil etmeyin!"

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