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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş sakatlığı yüzünden geri göndermişti: Lyanco maça ilk 11'de başladı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş sakatlığı yüzünden geri göndermişti: Lyanco maça ilk 11'de başladı!

        Beşiktaş'ın sakatlığı nedeniyle sözleşme imzalamadığı Brezilyalı savunma oyuncusu Lyanco, Southampton-Bournemouth hazırlık maçında ilk 11'de alındı

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 22:35
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        Sakat diye gönderildi, ilk 11'de başladı!
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        Beşiktaş'ın uzun uğraşlar sonucunda ikna ettiği ve İstanbul'a getirttiği Lyanco, sağlık kontrolünü geçememiş ve transferi iptal edilmişti.

        Southampton'un sezon öncesi hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Bournemouth maçında Brezilyalı savunmacı Lyanco ilk 11'de sahaya çıktı.

        Lyanco'nun takımıyla kamp çalışmalarında da geride kalmasına rağmen 11'de sahaya çıkması özellikle sosyal medyada şaşkınlıkla karşılandı.

        DİZİNDE SORUN ÇIKMIŞTI

        İstanbul'daki sağlık kontrollerinde 26 yaşındaki Brezilyalı stoperin diz kıkırdağında erime ve menisküsünde sorun ortaya çıkmıştı.

        Lyanco'nun ameliyat olması gerektiği ortaya çıkınca, Beşiktaş anlaşmaya özel bir madde koymak istedi. Beşiktaş, Lyanco'ya sakatlığı sebebiyle belli sayıda maç kaçırması halinde sözleşme fesih talebinde bulundu. Lyanco, bu talebi kabul etmedi.

        İstanbul'da yapılan son görüşmelerde anlaşma sağlanamadı ve Lyanco, Southampton'a geri döndü.

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