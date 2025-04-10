Beşiktaş, Salvatore Esposito'yu gündemine aldı

Gazeteci Nicolò Schira'nın haberine göre, Beşiktaş, İtalya Serie B ekiplerinden Spezia'da forma giyen 24 yaşındaki Salvatore Esposito ile ilgileniyor.

Haberde "Beşiktaş, Spezia’nın orta saha oyuncusu Salvatore Esposito’ya ilgi gösterdi. Bu sezon 6 gol attı ve 8 asist yaptı. Roberto Mancini’nin teknik direktör olduğu dönemde İtalya Milli Takımı’nda ilk kez forma giydi.” ifadelerine yer verildi.

2000 doğumlu olan İtalyan futbolcu, ön libero ve merkez orta saha mevkilerinde görev alıyor.