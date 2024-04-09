Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.