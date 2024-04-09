Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti
Giriş: 09.04.2024 - 15:47 Güncelleme: 09.04.2024 - 15:47
Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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