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Beşiktaş sezonu üçüncü tamamladı

Konyaspor karşısında 2-0 öne geçtiği maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Beşiktaş sezonu üçüncü tamamladı

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  • Beşiktaş sezonu üçüncü tamamladı

    Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Arabam.com Konyaspor'la Vodafone Park'ta 3-3 berabere kalan Beşiktaş, ligi 3. sırada noktaladı.
  • Beşiktaş sezonu üçüncü tamamladı

    Gedson Fernandes ve Jackson Muleka'nın attığı gollerle 2-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip karşısında ilk yarının son dakikasında Oğulcan Ülgün'ün attığı golle ilk yarı 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona ererken, 47. dakikada Mahir Emreli ve 51. dakikada Pozuelo'nun golleriyle Konyaspor 3-2 öne geçti. Beşiktaş'a beraberliği getiren golü ise 62. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti.
  • Beşiktaş sezonu üçüncü tamamladı

    Beşiktaş bu sonucun ardından sezonu 78 puanla 3. sırada bitirdi. Siyah-beyazlılar 36 maçta 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
  • Beşiktaş sezonu üçüncü tamamladı

    GÜNEŞ ZAMANINDA EN FAZLA GOLÜ YEDİ

    Konyaspor'la 3-3 berabere kalan Beşiktaş, sezonun 12. haftasında göreve gelen Şenol Güneş'in bu sezonki görev süresinde ilk kez bir maçta kalesinde 3 gol gördü.
  • Beşiktaş sezonu üçüncü tamamladı

    Güneş döneminde en fazla gol yediği maçlarda kalesinde 2 gol gören siyah-beyazlılar, HangiKredi Ümraniyespor ve Kasımpaşa'yı 5-2'lik skorlarla yenerken, Fenerbahçe'yi de 4-2 mağlup etti, Galatasaray'a ise 2-1 yenildi.
  • Beşiktaş sezonu üçüncü tamamladı

    Beşiktaş, Güneş öncesi dönemde de Corendon Alanyaspor'la 3-3 berabere kalarak rakibinin attığı 3 gole engel olamamıştı.
  • Beşiktaş sezonu üçüncü tamamladı

    GEDSON GOLLERİNE DEVAM ETTİ

    Beşiktaş'ta son haftaların golcüleri arasında yer alan Gedson Fernandes, Konyaspor'u da boş geçmedi.
  • Beşiktaş sezonu üçüncü tamamladı

    6. dakikada attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Portekizli oyuncu, Adana Demirspor ve Kasımpaşa maçlarının ardından Konyaspor filelerini de sarsarak üst üste 3 hafta gol sevinci yaşadı.
  • Beşiktaş sezonu üçüncü tamamladı

    Gedson Fernandes böylelikle kariyerinde ilk kez peş peşe 3 hafta gol atmayı başardı.
  • Beşiktaş sezonu üçüncü tamamladı

    Beşiktaşlı oyuncu, siyah-beyazlıların 4-1 kazandığı Adana Demirspor maçında takımını 2-1 öne geçiren golü atarken, Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında Beşiktaş'ı 1-0 üstünlüğe taşıyan golleri kaydetti.
  • Beşiktaş sezonu üçüncü tamamladı

    Beşiktaşlı futbolcular, Gedson Fernandes'in attığı ilk golün sevincini, Konyaspor maçının ardından 10 yıllık Beşiktaş kariyerine nokta koyacak Atiba Hutchinson'la yaşadı.
  • Beşiktaş sezonu üçüncü tamamladı

    Golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine koşan siyah-beyazlı futbolcular, Atiba'ya sarılarak golü kutladı.
  • Beşiktaş sezonu üçüncü tamamladı

    Siyah-beyazlıları 2-0 öne geçiren golün sahibi Jackson Muleka, 30 hafta sonra gol sevinci yaşadı.
  • Beşiktaş sezonu üçüncü tamamladı

    Sezonun ilk haftalarında VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü maçlarında peş peşe 4 gol atan ve sonrasında suskunluğa bürünen Muleka, 41. dakikada attığı golle siyah-beyazlı takımdaki 5. golünü kaydetti.
  • Beşiktaş sezonu üçüncü tamamladı

    Beşiktaşlı taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tepki gösterdi.
  • Beşiktaş sezonu üçüncü tamamladı

    Siyah-beyazlılar, TFF Başkanı Büyükekşi'nin geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalara sosyal medyadan da tepki koymuştu.
  • Beşiktaş sezonu üçüncü tamamladı

    Sezon içinde Büyükekşi ile Beşiktaş Kulübü yönetimi zaman zaman birbirlerine karşı sert açıklamalarla gündeme gelmişti.
  • Beşiktaş sezonu üçüncü tamamladı

    Kasımpaşa maçında Beşiktaş'taki ilk golünü atan Tayfur Bingöl, siyah-beyazlı takımdaki ikinci golünü Konyaspor karşısında kaydetti.

    Muleka'nın yerine 60. dakikada oyuna dahil olan siyah-beyazlı oyuncu, 2 dakika sonra attığı golle Beşiktaş'ı 3-2 mağlup durumdan 3-3 beraberliğe taşıdı.

     

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