Güneş döneminde en fazla gol yediği maçlarda kalesinde 2 gol gören siyah-beyazlılar, HangiKredi Ümraniyespor ve Kasımpaşa'yı 5-2'lik skorlarla yenerken, Fenerbahçe'yi de 4-2 mağlup etti, Galatasaray'a ise 2-1 yenildi.