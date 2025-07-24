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        Haberler Bilgi Spor BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK MAÇI CANLI İZLE: HT Spor ile Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı canlı yayın izle şifresiz | BJK Avrupa Ligi maçı izle

        Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı canlı izle! HT Spor ile Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı canlı yayın izle ekranı

        Beşiktaş, 2025-26 sezonunun ilk resmi maçına çıkıyor. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Arda Turan'ın yönettiği Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı canlı izle ekranı ve saati taraftarlar tarafından araştırılıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak BJK Avrupa Ligi maçı şifresiz olarak HT Spor ekranlarından yayınlanacak. HT Spor kanal frekans bilgileri ve yayıncı platformlar haberimizde! İşte, HT Spor ile Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı canlı izle linki...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 15:20 Güncelleme: 24.07.2025 - 15:20
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        Tammy Abraham, David Jurasek Orkun Kökçü gibi ses getiren transferlere imza atan Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Shakhtar Donetsk’i konuk ediyor. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Kara Kartal, Ukrayna temsilcisine karşı hata yapmak istemiyor. Siyah-beyazlı takıma gönül veren taraftarlar ise ‘’Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı canlı izle’’, ‘’BJK Avrupa Ligi maçı şifresiz izle’’ şeklinde araştırmalar yapıyor. İşte, HT Spor ile Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı canlı yayın izle ekranı!

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        BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü yani bu akşam saat 21.00'de başlayacak.

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        BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK MAÇI HT SPOR’DA!

        Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı, HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabakayı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

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        BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK MAÇI CANLI İZLE EKRANI

        Beşiktaş’ın Avrupa Ligi maçını HT Spor üzerinden canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        HTSPOR TV CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        MUHTEMEL 11'LER

        Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Gedson (Joao Mario), Abraham

        Shakhtar: Riznyk, Konoplya, Bondar, Matviienko, Pedrinho, Marlon Gomes, Alisson Santana, Bondarenko, Sudakov, Kevin, Kaua Elias

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        YENİ TRANSFERLER SAHNE ALACAK

        Beşiktaş'ta üç yeni transfer, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda Shakhtar Donetsk karşısında ilk resmi maçlarına çıkacak.

        Siyah-beyazlı ekipte Benfica'dan kiralanan oyuncular David Jurasek ve Orkun Kökçü ile Roma'dan geçici transfer olan Tammy Abraham, taraftarın karşısında ilk heyecanını yaşayacak.

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        BEŞİKTAŞ'IN UEFA LİSTESİ

        Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçlar öncesinde UEFA'ya bildirdiği kadroda dört oyuncu yer almadı.

        Siyah-beyazlı ekipte Emrecan Uzunhan, Bahtiyar Zaynutdinov, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain UEFA listesinde kendine yer bulamadı.

        Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler bulunuyor:

        "Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes, Tammy Abraham"

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        HT SPOR KANAL FREKANS BİLGİLERİ VE YAYINCI PLATFORMLAR

        Uydu Bilgileri

        42° Doğu Uydusu, Batı Beam

        Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

        Sembol Oranı: 30000

        Yayıncı Platformlar

        Digitürk: Kanal 75

        D-Smart: Kanal 79

        Tivibu: Kanal 87

        Kablo TV: Kanal 227

        Turkcell TV+

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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