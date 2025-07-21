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        Beşiktaş, Shakhtar maçına hazırlanıyor!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 14:05 Güncelleme: 21.07.2025 - 14:05
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        Beşiktaş, Shakhtar maçına hazırlanıyor!
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile perşembe günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        İdmanı, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da takip etti.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

        Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maç ve taktiksel çift kale maçla sona erdi.

        Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 10.00’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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