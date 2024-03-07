Beşiktaş, sportif direktörlük için Devin Özek ile görüştü Beşiktaş, Almanya Bundesliga'da şampiyonluk yarışı veren Bayer Leverkusen'in Futbol A Takım Direktör Yardımcısı Devin Özek ile sportif direktörlük pozisyonu için bir süre önce görüşme gerçekleştirdi. Ancak Özek, Leverkusen'de lig şampiyonluğu ve ardından da Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşamak için siyah-beyazlılara teşekkür etti

İhlas Haber Ajansı Giriş: 07.03.2024 - 14:50 Güncelleme: 07.03.2024 - 14:50 facebook

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