2021 UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk iki maçında galibiyet göremeyen Siyah Beyazılılar bu akşam sahaya 3 puan için çıkacak. İşte Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı hakkında merak edilenler...

BEŞİKTAŞ - SPORTİNG LİZBON MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında yarın Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla evinde karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ - SPORTİNG LİZBON MAÇI HAGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşma dijital yayın platformu EXXEN üzerinden yayınlanacak.

Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Rade Obrenovic ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak.