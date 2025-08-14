Beşiktaş - St. Patrick's maçı hangi kanalda? HT Spor canlı izle
Türkiye'nin en yeni spor kanalı HT Spor, yayınlarına tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş'ın Avrupa serüveni heyecanı HT Spor'da yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak. İşte HT Spor'un güncel canlı yayın linki, uydu frekansı ve tüm detaylar…
Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek. Mücadele HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.
İlk maçta deplasmanda 4-1 galip gelen siyah-beyazlı futbol takımı, sahasında da kazanarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.
HT SPOR FREKANS BİLGİLERİ
Türkiye'nin en yeni spor kanalı HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar. HT Spor'un uydu bilgileriHT SPOR CANLI
Uydu Bilgileri: 42° Doğu Uydusu, Batı Beam
Frekans: 11837 Vertical (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar:
Türksat 4A 11837 V 30000 2/3
Digitürk: 75. Kanal
D-Smart: 79. Kanal
Tivibu: 87. Kanal
Kablo TV: 227. Kanal
TV+ : 73. Kanal
BEŞİKTAŞ, NASIL TUR ATLAR?
Beşiktaş, St. Patrick's karşısında 4-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için büyük avantaja sahip.
İrlanda ekibi önünde siyah-beyazlı takımın alacağı tüm galibiyetler ve beraberliklerin yanı sıra 2 farklı yenilgiler Beşiktaş'a play-off turunu getirecek.
Siyah-beyazlıların 90 dakikayı üç farklı geride tamamlaması halinde mücadele uzatmalara gidecek.
Öte yandan alacağı dört farklı her yenilgide Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda edecek.
BEŞİKTAŞ'IN TURU GEÇMESİ HALİNDE RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Siyah-beyazlı takımın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's'i geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri belli oldu.
Beşiktaş, play-off turunda Astana (Kazakistan)-Lausanne (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Lausanne, sahasındaki ilk maçta Astana'yı 3-1 yendi.
Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.