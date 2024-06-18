Beşiktaş'ta 4 isim yolcu!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta kadroya dahil edilecek isimler kadar takımdan ayrılacak futbolcular da merak ediliyor. Siyah-beyazlıların yeni sezon öncesi 4 yabancı futbolcuyla yollarını ayırması bekleniyor.
Teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getiren ve Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'yı kadrosuna katarak ilk transferini gerçekleştiren Beşiktaş'ta kadro planlaması sürüyor.
Beşiktaş yönetimi, kadroda düşünülmeyen oyunculara gelecek teklifleri bekliyor.
Yönetim kurulu danışmanı olarak göreve getirilen Brad Friedel, ayrılacak futbolcular için temaslarını sürdürüyor.
Beşiktaş’ta bu doğrultuda Masuaku, Amartey, Colley ve Rebic ile yolların ayrılması planlanıyor.
Masuaku’nun Fransa’dan taliplerinin olduğu öğrenildi. Özellikle Nantes kulübünün deneyimli sol beki kadrosuna katmak için ısrarcı olduğu ifade edildi.
Amartey’e İskoçya’dan talip var. Celtic, 29 yaşındaki Ganalı oyuncu için Beşiktaş’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.