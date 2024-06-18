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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ta 4 isim yolcu! - Son dakika Beşiktaş transfer haberi - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta 4 isim yolcu!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta kadroya dahil edilecek isimler kadar takımdan ayrılacak futbolcular da merak ediliyor. Siyah-beyazlıların yeni sezon öncesi 4 yabancı futbolcuyla yollarını ayırması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 15:58 Güncelleme: 18.06.2024 - 16:42
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        Teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getiren ve Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'yı kadrosuna katarak ilk transferini gerçekleştiren Beşiktaş'ta kadro planlaması sürüyor.

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        Beşiktaş yönetimi, kadroda düşünülmeyen oyunculara gelecek teklifleri bekliyor.

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        Yönetim kurulu danışmanı olarak göreve getirilen Brad Friedel, ayrılacak futbolcular için temaslarını sürdürüyor.

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        Beşiktaş’ta bu doğrultuda Masuaku, Amartey, Colley ve Rebic ile yolların ayrılması planlanıyor.

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        Masuaku’nun Fransa’dan taliplerinin olduğu öğrenildi. Özellikle Nantes kulübünün deneyimli sol beki kadrosuna katmak için ısrarcı olduğu ifade edildi.

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        Amartey’e İskoçya’dan talip var. Celtic, 29 yaşındaki Ganalı oyuncu için Beşiktaş’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

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        Ante Rebic ise Hellas Verona’nın gündeminde. İtalyan temsilcisi önümüzdeki günlerde Rebic için resmi teklif yapabilir.

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        Omar Colley de birçok kulübün radarında. Özellikle Arap yarımadasındaki takımların deneyimli stoperi transfer etmek istediği gelen haberler arasında.

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