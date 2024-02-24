Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Ante Rebic ve Tayyip Talha Sanuç İstanbulspor maçının kadrosuna alınmadı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Ante Rebic ve Tayyip Talha Sanuç İstanbulspor maçının kadrosuna alınmadı

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda Ante Rebic ve Tayyip Talha Sanuç, teknik direktör Fernando Santos'un kararıyla kadroya alınmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 19:59 Güncelleme: 24.02.2024 - 19:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rebic ve Tayyip Talha kadroda yok!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü İstanbulspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

        Siyah-beyazlı takımda uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Tayfur Bingöl'ün yanı sıra Ante Rebic ile Tayyip Talha Sanuç kamp kadrosuna alınmadı.

        Beşiktaş'ın İstanbulspor müsabakası kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

        Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Jonas Svensson, Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Joe Worrall, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Almoatasem Al-Musrati, Jackson Muleka, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        Yayayı öldürdü: 'Farketmedim' dedi
        Yayayı öldürdü: 'Farketmedim' dedi
        Sıcak hava kaç gün sürecek? Ne zaman yağmur yağacak?
        Sıcak hava kaç gün sürecek? Ne zaman yağmur yağacak?
        Macron tarım fuarına katıldı: Gerginlik başladı!
        Macron tarım fuarına katıldı: Gerginlik başladı!
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı!
        Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı