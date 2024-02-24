Beşiktaş'ta Ante Rebic ve Tayyip Talha Sanuç İstanbulspor maçının kadrosuna alınmadı
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda Ante Rebic ve Tayyip Talha Sanuç, teknik direktör Fernando Santos'un kararıyla kadroya alınmadı.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü İstanbulspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlı takımda uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Tayfur Bingöl'ün yanı sıra Ante Rebic ile Tayyip Talha Sanuç kamp kadrosuna alınmadı.
Beşiktaş'ın İstanbulspor müsabakası kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Jonas Svensson, Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Joe Worrall, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Almoatasem Al-Musrati, Jackson Muleka, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy.