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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta ayrılıklar kapıda: 7 ismin bileti kesildi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta ayrılıklar kapıda: 7 ismin bileti kesildi!

        Beşiktaş'ta yeni sezonda gelecek oyuncular kadar takımdan ayrılacak oyuncularda merak konusu. Siyah beyazlılar, birçok oyuncuya veda etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 20:15 Güncelleme: 03.06.2024 - 20:15
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        Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş’ta birçok oyuncuyla yollar ayrılacak.

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        İstanbul'da dördüncü sezonunu tamamlayan Rachid Ghezzal ve Nottingham Forest'tan kiralanan Joe Worrall, siyah beyazlılara veda etti.

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        Yönetim, yeni sezonda Amartey ve Rebic ile de yola devam etmek istemiyor.

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        Bu isimlerin yanı sıra teklif gelen her futbolcu için durum değerlendirmesi yapılacak.

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        Kiradan gelen Montero, Rosier, Onana ve Hasic'e teklif olması halinde bu isimlerle yollar ayrılacak.

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        Arthur Masuaku’nun da kısa süre içerisinde takım bulması bekleniyor.

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        Başkan Hasan Arat ve yönetimi, kadroda düşünülmeyen futbolcularla ekonomik olarak en az hasarla vedalaşmayı planlıyor.

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