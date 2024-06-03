Beşiktaş'ta ayrılıklar kapıda: 7 ismin bileti kesildi!
Beşiktaş'ta yeni sezonda gelecek oyuncular kadar takımdan ayrılacak oyuncularda merak konusu. Siyah beyazlılar, birçok oyuncuya veda etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş’ta birçok oyuncuyla yollar ayrılacak.
İstanbul'da dördüncü sezonunu tamamlayan Rachid Ghezzal ve Nottingham Forest'tan kiralanan Joe Worrall, siyah beyazlılara veda etti.
Yönetim, yeni sezonda Amartey ve Rebic ile de yola devam etmek istemiyor.
Bu isimlerin yanı sıra teklif gelen her futbolcu için durum değerlendirmesi yapılacak.
Kiradan gelen Montero, Rosier, Onana ve Hasic'e teklif olması halinde bu isimlerle yollar ayrılacak.
Arthur Masuaku’nun da kısa süre içerisinde takım bulması bekleniyor.