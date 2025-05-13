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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Chamberlain sezonu kapattı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Chamberlain sezonu kapattı!

        Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçta sakatlanan Alex Oxlade-Chamberlain'in sağ diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edildi. İngiliz orta sahanın sezonun geri kalan kısmında forma giyemeyeceği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 18:37 Güncelleme: 13.05.2025 - 20:54
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        Beşiktaş'ta Chamberlain sezonu kapattı!
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        Beşiktaş Kulübü, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain’in sağ diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

        Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Adana Demirspor’la oynadığı müsabakanın 11. dakikasında sağ dizinde meydana gelen travma sonucu oyuna devam edemeyen futbolcumuz Alex Chamberlain’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sağ diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

        Alex Chamberlain’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

        SEZONU KAPATTI!

        İngiliz futbolcunun iyileşme sürecinin 3 haftayı bulacağı ve dolayısıyla sezonun kalan bölümünde forma giyemeyeceği öğrenildi.

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