Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz'a Braga'dan resmi teklif!
Devre arası transfer çalışmalarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta, Demir Ege Tıknaz için Braga resmi teklifini siyah-beyazlılara iletti.
Antalya'da ikinci yarı için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket edilirken, genç isim Demir Ege Tıknaz'a resmi teklif geldi.
BRAGA'DAN DEMİR EGE'YE RESMİ TEKLİF!
Portekiz temsilcisi Braga, 21 yaşındaki orta saha için siyah-beyazlılara 5 milyon Euro'luk resmi teklif sundu.
Demir Ege bu sezon 16 maçta 623 dakika sahada kaldı ve 1 gol - 1 asistlik performans sergiledi.
Genç futbolcunun Beşiktaş'la 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor...