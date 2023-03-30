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Beşiktaş'ta derbi öncesi gözler savunmada!

Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta durumu belirsiz tek isim Tayyip Talha Sanuç... Genç oyuncunun oynamaması halinde ise Romain Saiss, Colley'in partneri olacak. Şenol Güneş'in geri kalan kadrosu ise belli...

Beşiktaş'ta derbi öncesi gözler savunmada!

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Siyah-beyazlılar, milli arada hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Şenol Güneş'in 11'i bir isim hariç belli.

Siyah-beyazlıların İstanbulspor'la oynadığı maçta sakatlanan ve Milli Takım kadrosundan da çıkarılmak zorunda kalan Tayyip Talha Sanuç haricinde derbideki 11'i belli. Genç stoperin durumu belirsizliğini korurken oynamaması halinde forma Romain Saiss'in olacak.

Güneş, geri kalan 10 formayı ise Mert Günok, Onur Bulut, Colley, Masuaku, Salih, Amir Hadziahmetovic, Gedson, Ghezzal, Aboubakar ve Cenk Tosun'a verecek.

SAKİNLİK UYARISI

Teknik direktör Şenol Güneş, zorlu deplasman öncesi oyuncularına da uyarılarda bulunmayı sürdürüyor.

Güneş, Kadıköy'deki atmosferde oyuncularının ne olursa olsun sakin kalmaları gerektiğinin altını çizerken kart konusunda dikkatli olmalarını ifade etti.

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