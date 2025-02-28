Beşiktaş'ta divan kurulu yarın toplanacak
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı yarın yapılacak.
Giriş: 28.02.2025 - 10:11 Güncelleme: 28.02.2025 - 10:12
Beşiktaş Kulübünün 2024 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Rumeli Salonu'nda yapılacak toplantı saat 10.30'da başlayacak.
Toplantıda divan başkanlık kurulu faaliyetleri, denetim kurulu raporu ve yönetim kurulu çalışmaları açıklanacak.
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