Beşiktaş'ta Gabriel Paulista ayrılmak istiyor!
Beşiktaş'ın 35 yaşındaki Brezilyalı stoperi Gabriel Paulista, takımdan ayrılmak istediğini siyah-beyazlılara bildirdi.
Giriş: 06.01.2026 - 11:19 Güncelleme: 06.01.2026 - 11:19
Devre arası transfer dönemine girilirken, Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlıların 35 yaşındaki stoperi Gabriel Paulista, takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.
İSTEME SEBEBİ: AİLEVİ NEDENLER
Deneyimli oyuncunun takımdan ayrılmak isteme sebebinin ailevi nedenlerden olduğu ve bu sebeple ülkesi Brezilya'ya dönmek istediği kaydedildi.