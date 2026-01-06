Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Gabriel Paulista ayrılmak istiyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Gabriel Paulista ayrılmak istiyor!

        Beşiktaş'ın 35 yaşındaki Brezilyalı stoperi Gabriel Paulista, takımdan ayrılmak istediğini siyah-beyazlılara bildirdi.

        Giriş: 06.01.2026 - 11:19 Güncelleme: 06.01.2026 - 11:19
        1

        Devre arası transfer dönemine girilirken, Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

        2

        Siyah-beyazlıların 35 yaşındaki stoperi Gabriel Paulista, takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

        3

        İSTEME SEBEBİ: AİLEVİ NEDENLER

        Deneyimli oyuncunun takımdan ayrılmak isteme sebebinin ailevi nedenlerden olduğu ve bu sebeple ülkesi Brezilya'ya dönmek istediği kaydedildi.

        4

        Paulista bu sezon Beşiktaş'ta 17 maçta 1.366 dakika sahada kalırken 1 kez asist yaptı.

        5

        2024 yazında bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Paulista'nın, 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

        6
