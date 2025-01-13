Beşiktaş'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Paulista'ya ülkesinden talip çıktı.

Brezilya basınından Universe Online'ın haberine göre; Corinthians, Beşiktaş'ın tecrübeli defans oyuncusu Paulista ile sözleşme imzalamak için görüşmelere başladı.

Brezilya kulübünün, 34 yaşındaki stoperin şartlarını öğrenmek için Gabriel Paulista'nın menajeriyle temasa geçtiği belirtildi. Haber detayında; Paulista'nın, doğduğu şehir Sao Paulo'nun takımı olan Corinthians'a büyük bir sevgi beslediği ve yakın çevresine bir gün siyah beyazlı takımda forma giyme arzusunda olduğunu dile getirdiği ileri sürüldü.